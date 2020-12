‘Santa’: la presentazione online di “Haiku in zeneize”

Sulla pagina Facebook del Comune di Santa Margherita Ligure è in corso la presentazione del volume “Haiku in zeneize” di Benedetto Mortola e del Gruppo di scrittura creativa “In punta di Penna” a cura di Maria

Marchetti. Il volume, edito dai Servizi Bibliotecari del Comune, può essere acquistato oggi dalle 15 alle 17 in biblioteca. Il ricavato andrà all’Unione Ciechi.

Il Gruppo si scrittura è nato nel 2005 ed ha sempre proseguito il suo percorso sperimentando. “Haiku in zeneize” ne è un esempio. “L’haiku è una breve poesia che porge emozione – ha spiegato Mortola – Noi lo abbiamo realizzato con lo ‘spirito’ occidentale, in lingua genovese nel rispetto della metrica ufficiale”.

Maria Marchetti