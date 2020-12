‘Santa’: covid, tre domande dei “5 Stelle” al sindaco

Dal Meetup Cinque stelle Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Come Meetup Cinque stelle Santa Margherita Ligure ci chiediamo come mai da parte dell’amministrazione comunale si sia proceduto ad effettuare tamponi attraverso il punto drive through solo per i dipendenti comunali e non per i cittadini che lo avrebbero fatto su base volontaria.

Inoltre chiediamo all’amministrazione civica:

1- Procedere ad aiuti concreti alle famiglie in difficoltà e, alle aziende che hanno subito un danno per quanto riguarda l’emergenza Covid a cominciare dalla sospensione della Tari;

2- Riapertura sportello Iren in Santa Margherita Ligure (peraltro già chiesto al Sindaco in diverse occasioni);

3- Più fondi alle Pubbliche Assistenze cittadine (che non finiremo mai di ringraziare per il servizio svolto quotidianamente) e aiutare con contributi economici la P.A. Croce Verde per la riapertura dell’ambulatorio sito in Via Pontetto.