San Colombano: “Svolta in Val Cichero sul trasporto pubblico”

Dal Gruppo consiliare “Territorio e Sviluppo” di San Colombano Certenoli riceviamo e pubblichiamo

Arriva una svolta alla criticità del trasporto pubblico locale della Val Cichero, grazie all’interessamento di ATP e delle numerose richieste dell’utenza della zona e dell’impegno del gruppo di minoranza Territorio e Sviluppo.

Finalmente dopo un maggiore finanziamento giunto in questi giorni dal governo, ATP unitamente alla Prefettura di Genova ha ripristinato alcune criticità presenti, fra cui la linea mattutina della Val Cichero.

Dal 7 gennaio infatti entrerà in funzione un bus aggiuntivo oltre alla linea delle 06.13 già presente.

Questo consentirà a lavoratori e studenti che scendono a Chiavari di poter entrare nei luoghi di lavoro e scuole senza tempi di attesa lunghi.

Il gruppo consiliare Territorio e Sviluppo ringrazia ATP per l’attenzione dimostrata a questa situazione che non trovava una soluzione.

Claudio Solari

Paola Repetto

Mirco Aste

Consiglieri comunali

Gruppo consiliare Territorio e Sviluppo