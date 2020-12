Recco: ok all’allargamento di via Cornice Golfo Paradiso

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

La Giunta Gandolfo ha approvato il progetto esecutivo per l’allargamento della strada carrabile di via Cornice Golfo Paradiso con la sistemazione del muro di sostegno all’altezza di Salita del Nespolo. L’intervento prevede una lieve rettifica stradale, con rifacimento di un tratto del muro di sostegno a monte della strada carrabile, con pietre a vista, per uno sviluppo di circa 14 metri. In parallelo la carreggiata sarà allargata di circa un metro nell’estremo posto a sud-est. “Saranno previste, inoltre, alcune opere minori, quali l’asfaltatura e la realizzazione di una cunetta per la regimentazione delle acque meteoriche, per la sistemazione a regola d’arte del tratto interessato. Interveniamo in una situazione fragile dal punto di vista idrogeologico. ” dicono il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Caterina Peragallo. L’opera, finanziata da risorse comunali, ha un costo di 52mila euro.