Monterosso: “A Natale regala un sorriso”

di Guido Ghersi

E’ una proposta semplice per il Natale 2020 quella che ha deciso di diffondere il Convento dei Frati Cappuccini di Monterosso e racchiude molti significati :

– è un gesto completamente gratuito, anche per riflettere sul dono della solidarietà nelle piccole cose;

– è un piccolo segno per rinnovare speranza e vicinanza in un periodo fatto di disanza degli affetti e volti celati dalle mascherine;

– è la potenza di una piccolissima azione di grande valore simbolico per dare, quest’anno più che mai, un significato al senso del Natale.

Il testo diffuso dal Convento dei Frati Cappuccini al Mare

Il natale del 2020 sarà diverso dal solito. Ci mancheranno gli auguri con un bacio; i parenti e gli amici attorno alla tavola; le corse ai negozi sostituite dagli acquisti online; il panettone dopo la messa di mezzanotte. Ci mancheranno i sorrisi più cari, celati da una mascherina e tutti quelli di chi non c’è più.

Allora perché invece di inoltrare un sacco di messaggini natalizi ricevuti da altri, non proviamo a far girare un sorriso tutto nostro? Scegliamo l’angolo di casa preferito, facciamoci una foto sorridenti e mandiamola ai nostri contatti con la frase:

A natale ti regalo un sorriso

Perché quest’anno un sorriso vale molto più di un sorriso. Perché ci auguriamo di poter presto tornare a sorriderci. Perché un sorriso non costa nulla, fa bene a chi lo dona e a chi lo riceve e ci fa sentire più vicini.

Inondiamo le chat con i nostri sorrisi!