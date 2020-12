Levanto: nettezza urbana, le variazioni ai servizi nel periodo festivo

Dall’ufficio stampa del Comune di Levanto riceviamo e pubblichiamo

Nel corso delle festività natalizie il servizio di nettezza urbana sarà oggetto delle seguenti variazioni.

Per le utenze domestiche, il ritiro dei rifiuti esposti nelle sere di venerdì 25 dicembre (umido) e giovedì 31 gennaio (plastica) sarà effettuato le mattine successive.

Per le utenze non domestiche, poiché venerdì 25 dicembre il ritiro della plastica sarà effettuato in mattinata invece che nel pomeriggio, l’esposizione dovrà essere fatta entro le 9 anziché entro le 13.

Inoltre, la raccolta degli sfalci si terrà mercoledì 23 e mercoledì 30 dicembre, quella degli ingombranti giovedì 24 e giovedì 31 dicembre: entrambi i servizi si effettuano su prenotazione.

Per il ritiro dei sacchetti, l’ufficio posto al piano terreno del palazzo comunale sarà aperto solo mercoledì 23 dicembre, mercoledì 30 dicembre e venerdì 8 gennaio, e riceverà previa prenotazione.

Prenotazioni per ritiro di sfalci e ingombranti e appuntamenti per la consegna dei sacchetti si ricevono al numero verde 800401083.

Infine, poiché nei festivi e prefestivi sarà in vigore la zona rossa, nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1,2, 3, 5 e 6 gennaio l’ecocentro di Mereti sarà chiuso al pubblico.