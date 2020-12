Lettere/ “La pandemia e una cultura post-turistica”

Da Piero Tambi riceviamo e pubblichiamo

Trovo molto interessante la lettera che ho letto l’altro giorno riguardo al ruolo del turismo. E’ una analisi abbastanza precisa sulla nostra condizione economica attuale messa in ginocchio dal Covid-19, ma anche da un eccessivo investimento sul turismo. Non ci possiamo prefigurare semplicemente un ritorno alla condizione pre-Covid-19. Tipica nostalgia dei bei tempi andati.

Il fatto che ultimamente l’industria turistica sia diventata una grande fonte di reddito per molti non vuol dire che sia la strada giusta per il nostro futuro. Credo che la nostra economia dovrà basarsi anche sul turismo, ma certo non solo su quello. E’ semplicemente incredibile pensare di ritornare al mondo di prima, dopo quello che sta succedendo. Farlo vuol dire non aver imparato nulla dalla dura lezione della pandemia in atto. Si devono fare investimenti di risorse umane e finanziarie in diverse direzioni. In modo che la crisi in un settore, no metta in ginocchio tutta una nazione.

L’umanità, da sempre, sopravvive quando ha imparato abbastanza dai suoi errori. Non possiamo basare tutta la nostra economia solo sul turismo. Ci sarebbe da cominciare a pensare ad un post-turismo. Nel futuro molto probabilmente, dovremo affrontare fasi transitorie, incertezze, ridefinizioni di molte delle prerogative della nostra esistenza alle quali siamo stati abituati sinora. Continuare a pensare che i nostri problemi economici saranno risolti dai soldi portati dai turisti vuol dire insistere a voler girare con il paraocchi. La realtà è un’altra, purtroppo.