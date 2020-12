Lavagna: “Sit in diga Perfigli, maggioranza assente”

Da Claudio Lapetina, Laura Corsi, Mario Maggi, 100% Lavagna, riceviamo e pubblichiamo

Prendendo atto della cronaca riportata nell’articolo del Secolo XIX relativa alla manifestazione di sabato “Sit in dell’indignazione”, dove 22 associazioni presenti sul territorio si sono date appuntamento con la cittadinanza per manifestare contro la volontà delle amministrazioni comunali, metropolitana e regionale di erigere la “diga Perfigli”, non possiamo rimanere in silenzio.

L’associazione 100% Lavagna era presente con il Presidente, numerosi soci e i membri del gruppo consiliare: nessuno di noi , presenti dall’inizio al termine della manifestazione, ha avuto modo di constatare il coinvolgimento dei rappresentanti dell’Amministrazione Comunale di Lavagna, neanche quando sono stati invocati dai cittadini e invitati dagli organizzatori affinché intervenissero nella discussione (e la scelta di ritrovarci davanti al palazzo Comunale di Lavagna non era certo casuale).

L’articolo riporta invece i nomi di esponenti della giunta per primi, come protagonisti dell’evento. La realtà è che in piazza l’Amministrazione si è defilata per evitare il confronto e non affrontare le proprie responsabilità”.