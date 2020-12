Lavagna: il grazie del sindaco alla famiglia Mantero

Dal Comune di Lavagna riceviamo e pubblichiamo

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono un particolare apprezzamento e gratitudine nei confronti della Famiglia Mantero, titolare del Ristorante – Pizzeria Lo Scoglio di Cavi di Lavagna per aver donato sei pacchi di generi alimentari e per aver messo a disposizione tre pranzi destinati alle famiglia bisognose del Comune di Lavagna che si trovano in uno stato di particolare necessità.

“Ringraziamo fortemente la famiglia Mantero e tutte le persone che, con donazioni, hanno voluto manifestare concretamente il loro senso di vicinanza a soggetti più sfortunati e colpiti economicamente dalla pandemia e siamo felici per queste belle manifestazioni di solidarietà rivolte alle persone che, in questa difficile circostanza,vivono una situazione di maggiore fragilità, perché, in questo momento buio in cui viviamo, ogni gesto personale apre uno spazio di luce e diventa un grande gesto di comunità” dichiara l’Amministrazione Comunale.