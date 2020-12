Decreto Natale: da oggi stop agli spostamenti tra regioni

In realtà la misura era stata assunta prima del criticatissimo Decreto Natale: da oggi sono vietati gli spostamenti tra regioni. Misura difficilmente comprensibile perché, se considerata davvero efficace, avrebbe dovuto essere assunta prima. In Riviera sono arrivate molte famiglie, meno però di quanto previsto.

Fino a mercoledì ci si potrà trasferirsi liberamente in Liguria. Poi sarà zona rossa con la sola possibilità di spostarsi, per un raggio massimo di 30 chilometri, per i soli abitanti dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, che non potranno però entrare nel capoluogo. Ciò influisce notevolmente anche sulla spesa delle famiglie.