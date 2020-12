Chiavari: sono 607 i nuovi nati nel Tigullio nel 2020

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Festa dei nuovi nati 2020 nel Tigullio in modalità online. Bruna Rebagliati, direttore Generale di Asl4, ha sottolineato l’importanza e la preziosità dell’iniziativa in un momento in cui il covid ha stravolto il mondo. I nati sino ad oggi nel Tigullio sono 607 e rappresentano un dono ed una speranza per il futuro. Per l’occasione sono state realizzate delle magliette che verranno donate ai nuovi nati al reparto di ostetricia, in occasione della vaccinazione al dipartimento di prevenzione, oggi fino alle 17.30 presso lo stand situato in Largo Pessagno e presso il Centro Famiglia Tigullio, molto attivo sul territorio con una serie di iniziative rivolte ai piccoli e alle loro famiglie. Oggi è in programma una serie di laboratori online (iscrizione al 335 8348574).

Il sindaco Marco Di Capua ha ringraziato medici ed infermieri per l’impegno in questo periodo tanto difficile e ricordato la collaborazione tra Comune ed Asl 4. L’amministrazione comunale sostiene in modo concreto i nuovi nati con un bonus ,che è possibile richiedere fino a 6 mesi dopo la nascita. Ad oggi sono stati investiti circa 30mila euro.

Il reparto di ostetricia-ginecologia dell’ospedale di Lavagna è molto apprezzato e presto si spera di poter riaprire appieno tutti i servizi – ha spiegato Stefano Bogliolo, nuovo dirigente del reparto.

Per quanto concerne l’emergenza covid, è stato ricordato che dopo le festività verrà istituito in Colmata un centro tamponi, che permetterà di effettuare il test senza recarsi in ospedale.