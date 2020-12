Chiavari: “Primo bilancio della giunta Toti, tra auto blu e staff”

Da Luca Garibaldi, consigliere regionale e capogruppo Pd riceviamo e pubblichiamo

Ciao,

L’Europa ha reagito in ritardo e in ordine sparso rispetto alla gestione della pandemia covid19 durante il suo inizio, ma sembra aver cambiato passo rispetto alla gestione e alla distribuzione del vaccino.

Infatti, il V day previsto tra il 26 e il 28 dicembre dovrebbe essere il giorno in cui ogni paese membro dell’Unione Europea inizierà la distribuzione e la somministrazione dei vaccini.

In Italia, per le notizie che abbiamo ad oggi, dovranno averne diritto prima di tutti i medici e il personale sanitario ed amministrativo di Ospedali e delle RSA, e successivamente i cittadini over 80. Poi il percorso proseguirà progressivamente per fasce anagrafiche e categorie. Credo che sia un bel modo di iniziare il nuovo anno, con un Europa unita, che è l’unico modo per combattere e sconfiggere la pandemia ed aiutare i paesi a risollevarsi.

Il Decreto Legge di Natale

La curva dei contagi si sta lentamente stabilizzando, ma il numero di decessi purtroppo cresce quotidianamente. Per non trovarci nei primi mesi del nuovo anno nella situazione di marzo 2020 il Governo, insieme al Comitato Tecnico Scientifico, ha quindi ritenuto opportuno formulare un Decreto Legge ad hoc per le vacanze natalizie.

Il momento non è facile, non solo a livello economico, e l’idea di non trascorrere con i propri cari le giornate delle festività non è facile, ma io credo che sia la sola soluzione per far sì che gli sforzi che tutti noi abbiamo fatto fino ad ora non risultino vani.

In sintesi l’Italia tutta – fino al 6 gennaio – in zona a protezione maggiore. Rossa (attività chiuse e nessuno spostamento) nei giorni festivi e prefestivi (24-25-26-27 dicembre; 31 dicembre 1-2-3 5-6 gennaio); arancione (spostamenti limitati oltre al proprio Comune) negli altri giorni: sono state introdotte alcune novità sugli spostamenti possibili, i piccoli comuni e i ricongiungimenti familiari: qui vi lascio la sintesi del Decreto Legge con le regole che siamo chiamati a rispettare nelle prossime settimane.

La situazione in Liguria

Nel frattempo in Liguria, il tema sanitario non è altrettanto positivo.

L’ultimo report del Ministero ha registrato un innalzamento dell’indice di contagio, che ci segnala che la situazione è potenzialmente di “rischio alto”, perché anche solo l’aumento di un 0,1 nel Rt si trasforma in centinaia di ricoverati in più, in un momento in cui i nostri ospedali sono ancora sotto pressione.

A proposito di ospedali: dopo anni di promesse, prima delle elezioni, era stato annunciato un ammodernamento di tutta l’offerta dei macchinari ospedalieri.

In questo momento pandemico risulterebbe assolutamente necessaria una TAC nell’Ospedale che da marzo, tra l’altro, è Polo Covid, e solo dopo la mia denuncia tramite interrogazione veniamo a sapere, dalla direttrice generale della ASL4 Bruna Rebagliati, che il macchinario è in arrivo, ma non si sa quando. Qui, quello che ne penso.

Un gruppo di genitori i cui figli che necessitano di alimentazione enterale e che sono seguiti dalla ASL3 si sono rivolti ai Consiglieri Regionali per denunciare alcune gravi carenze: non solo mancano garze, siringhe, guanti ma anche gli alimenti e il necessario per la loro somministrazione. ALISA che è la responsabile delle gare d’acquisto si dimostra ancora una volta assolutamente impreparata ad affrontare una qualsiasi questione sanitaria.

Rimaniamo sempre più convinti che si tratti di un carrozzone burocratico che andrebbe chiuso il prima possibile.

Ancora meno roseo è l’azione dell’amministrazione regionale in altri campi.

Mentre la Giunta diceva ai lavoratori dello spettacolo auditi in Commissione che non ci sono fondi per aiutare la categoria con un aiuto economico, Regione Liguria con una delibera di Giunta ha approvato lo stanziamento di 200 mila euro al Comune di Genova per l’allestimento e l’accensione dell’albero di Natale in Piazza De Ferrari e per le celebrazioni del Capodanno.

E non è l’unica uscita propagandistica di questa settimana della Giunta, che si è messa a festeggiare l’apertura di un nuovo supermercato come se fosse stata la vittoria dei Mondiali.

In vista del bilancio

Questa è la settimana del bilancio Regionale.

Una “tre giorni”, o forse anche di più, in cui discuteremo delle misure necessarie per la nostra Regione, in questa situazione di grande difficoltà, dove avremmo bisogno di azioni di grande impatto per contenere gli effetti del COVID sul tessuto economico e sociale della Liguria.

É il primo bilancio del nuovo mandato Toti, e in teoria dovevamo vedere le linee di indirizzo e di impostazione nei prossimi anni. Invece, come sempre, non si può non rimanere delusi dall’impostazione. Un bilancio che Toti avrebbe potuto presentare nel 2017 o nel 2018 pressocché identico, con le stesse misure, senza radicali investimenti. Eppure il mondo è cambiato.

L’unica novità – un fondo per la riduzione per la pressione fiscale di 10 milioni di euro – è stata depotenziata, perchè nel litigio tra Toti e la Lega quel fondo è stato diviso in due – per metà ai redditi, per metà alle microimprese – con un impatto molto più ridotto sulle famiglie e sulle attività produttive.

A parte questa misura (dimezzata), nessuna novità strutturale.

Anzi, le poche misure che sono state introdotte negli emendamenti continuano nel percorso della costituzione arrogante del sistema di potere e di distribuzione degli incarichi di Toti. Il valzer degli assessori fatti dimettere per sistemare i problemi interni della maggioranza, la moltiplicazione degli staff, e poi – con un emendamento in bilancio (poi goffamente ritirato), la possibilità ai principali collaboratori del presidente di poter usare l’auto blu. Come se fossero assessori.

Un pacchetto di misure che in cinque anni costerà 10 milioni di euro in più ai liguri. Un tema – che ho denunciato più volte – che è pure stato ripreso da un articolo del Corriere della Sera venerdì scorso.

Eppure sarebbe necessario un bilancio diverso.

Abbiamo lavorato a diverse misure, come opposizioni, che presenteremo lunedì nel dettaglio. Ma gli assi principali per noi sono questi.

Un bilancio concreto deve mettere in campo misure per rafforzare la sanità durante l’emergenza COVID – a partire dai tracciamenti, dagli esami e le liste d’attesa, alle misure di risposta per il personale. Deve costruire una rete più forte per la solidarietà, con misure specifiche contro le solitudini e azioni per contrastare la povertà alimentare, ad esempio; Deve prevedere misure di sostegno e rilancio dei settori più colpiti e meno tutelati – come il turismo e lo spettacolo, ad esempio. Deve caratterizzarsi sempre più sul tema della sostenibilità ambientale, con azioni specifiche sulla prevenzione e sul sostegno alle aree interne della nostra Regione. Deve dare un sostegno attivo ai Comuni per progettare investimenti coerenti con il futuro che si vuole disegnare.

E poi deve essere in grado di prepararsi alla sfida del Next Generation Eu in maniera più solida: per questo tra le proposte, c’è quella di un Patto per il Lavoro e per il Clima, uno strumento di azione e condivisione delle misure con sindacati, categorie, associazioni, per pensare assieme l’utilizzo migliore delle risorse europee che avremo l’opportunità di gestire nei prossimi anni.

Sulla mia pagina facebook vi terrò aggiornati delle proposte complessive che presenteremo e – speriamo – anche del risultato del nostro lavoro.

Ambiente, giovani, lavoro, futuro. Una settimana di incontri

E’ stata una settimana di confronti – virtuali, su diversi temi.

Come già anticipato nella scorsa newsletter, ho partecipato mercoledì al Forum Ambiente del PD la Spezia sul tema delle comunità energetiche, in quanto primo firmatario della legge regionale che le istituisce in Liguria. Un appuntameto interessante e concreto, per dare informazioni e spiegazioni su come attivarle, realizzarle compiutamente anche nella nostra Regione.

La sera stessa, l’associazione Nassa abbiamo parlato di “abitare” e “giovani”. Un confronto con le ragazze e i ragazzi dell’associazione, assieme a Claudio Muzio, per cercare di studiare soluzioni sul tema dell’emigrazione giovanile, del diritto a restare e della costruzione di autonomia delle nuove generazioni.

Venerdì scorso invece ho avuto l’onore di partecipare a due appuntamenti.

La mattina, nel workshop organizzato dal Gruppo S&D del Parlamento Europeo, sul tema “Sostenibilità” in merito alle proposte del Next Generation EU, ho parlato di dissesto idrogeologico e aree interne, della necessità di investire le risorse del Recovery in questi aspetti tenendo insieme le questioni ambientale, e le fragilità del territorio, con el questioni sociali, dello spopolamento e dell’impoverimento di gran parte del territorio.

Nel pomeriggio, su GoodMorning Genova, abbiamo discusso di Genova e Acciaio, alla luce dell’accordo tra Invitalia e Arcelor Mittal. La siderurgia è uno dei settori strategici di questo Paese, e fondamentale per Genova, e deve essere in grado di affrontare le sfide della sostenibilità ambientale e del rilancio industriale. E Genova in questa partita deve avere un ruolo centrale.

Al via la Commissione Antimafia Regionale

Venerdì 18 c’è stata la prima seduta della Commissione Regionale Antimafia presieduta dal collega Consigliere Roberto Centi, a cui vanno i miei migliori auguri di buon lavoro.

Io non sono riuscito ad essere presente per un impegno concomitante, ma ritengo quella prima seduta assolutamente fondamentale per l’inizio di una Commissione per cui tanto ho lavorato nella scorsa legislatura.

Ci sono molti azioni da costituire sul tema, che dovranno vedere tutta la Commissione e tutto il Consiglio Regionale compatto. Ve ne cito alcuni.

Il Tavolo della Legalità deve essere istituito il prima possibile per apire il dialogo, fondamentale, con tutti i soggetti competenti.

Lavorare attivamente per avere un quadro chiaro di tutto il patrimonio di beni confiscati alla criminalità organizzata e dello stato in cui versano, e quindi avere un’idea chiara di come siano state riutilizzate tutte le risorse sequestrate in questi ultimi anni.

Concentrarsi immediatamente sulle infiltrazioni che purtroppo ormai sono certe, della criminalità organizzata, nel settore sanità, uno dei più aggrediti soprattutto in questo periodo.

Imbastire un lungo lavoro per un Testo Unico Antimafia aggiornato e contemporaneo che guardi ai grandi cambiamenti che sono avvenuti e che stanno avvenendo.

Sono fiducioso che la Commissione imposterà un lavoro proficuo.

In diretta…

Come vi avevo anticipato nella scorsa newsletter, quella di sabato scorso sarebbe stata l’ultima diretta Facebook in solitaria perché mi avrebbe fatto piacere iniziare a dialogare con altre realtà e altre istituzioni per avere un quadro più chiaro e più amplio sulla Liguria.

Ho iniziato questa serie di dirette in compagnia con la Sindaca di Sestri Levante, Valentina Ghio.

Qui vi lascio il link alla diretta di sabato 19 in cui abbiamo parlato della situazione sanitaria e del ruolo delle amministrazioni nel fronteggiare la pandemia.