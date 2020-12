Chiavari: oggi la festa dei bambini “nati nel Tigullio” (2)

Dall’ufficio stampa della Asl – 4 Chiavarese riceviamo e pubblichiamo

Oggi 21 dicembre 2020 si è svolta in modalità online la Festa dei Bambini nati nel Tigullio per il 2020.

“Anche quest’anno, dichiara il Direttore di Asl 4 Dott.ssa Bruna Rebagliati, pur nelle criticità correlate all’emergenza da Covid-19 in corso, che rappresenta una delle più gravi emergenze pandemiche del dopoguerra, abbiamo voluto festeggiare i nuovi nati del Tigullio. Questa festa vuole essere un momento di conforto e di gioia per l’intera nostra comunità. Per tutti noi che guardiamo al domani con timore, questi piccoli rappresentano il più importante dono di speranza per il futuro della nostra società e un’ulteriore stimolo ad impegnarci sempre di più per il bene comune. ”

“Il sostegno alla natalità rappresenta un punto fondamentale del mio mandato, un contributo ancora più importante in questo 2020 segnato dalla pandemia, per fornire vicinanza alle famiglie ma soprattutto un aiuto concreto – dichiara Marco Di Capua, primo cittadino di Chiavari, unitamente a Fiammetta Maggio, assessore ai servizi sociali – Quest’anno abbiamo erogato circa 30 mila euro ad oltre 20 neo famiglie chiavaresi che ne hanno fatto domanda, entro il sesto mese dalla nascita del figlio, per cui i dati finali del 2020 li avremo a fine giugno. Continueremo a lavorare in questa direzione, nell’interesse delle nostre famiglie e dei loro bisogni.”

“La festa dei Nati del Tigullio rappresenta sempre un momento d’incontro e di festa dei nuovi nati. Purtroppo il Covid ci impedisce di essere in presenza, ma non di fare gli auguri alle neo-mamme e a tutte coloro che presto lo diventeranno. In un momento in cui il trend demografico è in costante calo e il numero dei morti è più del doppio di quello dei nati, il nostro punto nascita si mantiene costante come numero di nuovi nati, grazie all’impegno di coloro che si sono succeduti nelle varie gestioni. E’ un risultato importante, quasi in controtendenza rispetto ai dati regionali, che verrà consolidato nel 2021 con numerose iniziative – afferma il dott. Alberto Corticelli, anche consigliere comunale di “Marco Di Capua sindaco” – Come Comune di Chiavari, per sottolineare la vicinanza dell’amministrazione alle famiglie, abbiamo introdotto il bonus nuovi nati l’anno scorso, quindi una misura antecedente al Covid, che verrà confermata anche nel 2021. E’ possibile usufruire del suddetto bonus afferendo ai servizi sociali del Comune, richiedendo informazioni e ritirando l’apposita modulistica”.

“Il Dott. Stefano Bogliolo, ringrazia la Direzione ASL4, il Comune di Chiavari e il Centro Famiglia Tigullio per l’organizzazione di questo importante evento, a nome della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia, che dirige dal primo Dicembre, dichiara: “Porgo un augurio di Buone Feste a tutte le mamme che hanno scelto la nostra struttura, impegnandomi a mantenere ed implementare l’attività clinica ed assistenziale a livelli di eccellenza in tutti gli ambiti della cura della donna e della salvaguardia della maternità”.