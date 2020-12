Chiavari: gli auguri del vescovo Tanasini nell’incontro con i giornalisti

“Le restrizioni di questo Natale sono un richiamo ed un invito all’essenziale; è un’esperienza di verità. Giungano a tutti i miei sentiti auguri” così il vescovo Alberto Tanasini che questa mattina ha incontrato online i giornalisti del Tigullio. E’ stata anche l’occasione per analizzare dal punto di vista di chi fa informazione la situazione che stiamo vivendo; come vengono proposte ai lettori le notizie; i cambiamenti in atto; il futuro. A coordinare l’incontro don Fausto Brioni, direttore di TeleRadioPace.