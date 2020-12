Chiavari: domani la frana della Grazie compie un anno. Uno scandalo

Domani la frana delle Grazie compie un anno. E ancora si viaggia a senso unico alternato. Siamo sull’Aurelia e non sulla Uscio – Apparizione. E’ semplicemente scandaloso che non si sia ancora ricostruito il muro di sostegno a monte e che il traffico, regolato a senso unico alternato da un semaforo che tiene conto dei flussi, non sia ancora stato ripristinato nei due sensi di marcia.

Nessuna voce capace di farsi sentire si è alzata. Non solo, il nuovo semaforo a Bacezza (sempre lunga la via aurelia) rallenta ulteriormente il trasferimento dei veicoli da Rapallo o da Zoagli (e viceversa) a Chiavari. L’autostrada, purtroppo, non offre maggior garanzie di velocità.