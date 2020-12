Sori: raccolta rifiuti, la consegna dei kit dal 21 al 28

da Facebook Comune di Sori

Programma della consegna kit per la raccolta rifiuti previsto per la settimana dal 21 al 27 dicembre e per la giornata del 28 dicembre.

Operatori ldeal Service inizieranno la consegna porta a porta del kit per la raccolta dei rifiuti nello seguenti zone del Comune di Sori e per le case posizionate sulle strade indicate.

Lunedì 21 dicembre 2020: Cortino e 2* passaggio Teriasca, San Bartolomeo, Rupanego, Sant’Apollinare (Via alle 5 strade, Via Dante Alighieri), Rovere e strade di collegamento.

Martedì 22 dicembre 2020: 2° passaggio Via Teriasca, Via Solimano, Via Garibaldi, Via Nazario Sauro, Via Valle, Via Andorra, Via Manin, Via Sant’Erasmo.

Mercoledì 23 dicembre 2020: 2° passaggio Via Mazzini,Via Cairoli, Via San Bartolomeo, Via Camascenza, Via Trieste, Via Mangini, Via Caorsi, Crosa Acque Ricche, Via alla Stazione, Via alla Torre, Via Capo Pino, Via Vecchia Capo Pino, Crosa del Pino, Piazza Marconi, Crosa Ostin, Via Crispil.

Lunedì 28 dicembre 2020: 2° passaggio Via del Campo, Salita Sant’Antonio, Via XXV Aprile, Piazza Martiri Libertà, Via Sauli, Piazzetta Sauli, Via Stagno, Piazza della Chiesa, Via Cavour, Via Roma, Via Tripoli, Via XX Settembre.

Se le consegne previste per il giorno 23 dicembre 2020 non vengono completate in giornata, verranno riprese il giorno 24 dicembre 2020.

In caso di assenza è possibile, tramite delega, indicare una persona di fiducia per il ritiro del kit.

Grazie per la collaborazione!