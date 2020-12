Sori: “Magico Dolce Natale”, quest’anno la ricetta è online

Da Patrizia Biaghetti, ilPigiamadelgatto, riceviamo e pubblichiamo

Mercoledì 23 dicembre alle ore 16.00 online a questo link

http://www.giandeibrughi.it/magico-dolce.html

Gli Agitatori Culturali Irrequieti, vi invitano alla ricetta del Magico Dolce Natale.

Vi proponiamo il pandolce irrequieto genovese da realizzarsi a casa vostra e non più nel salone della Soms che ci ha ospitati per ben 9 edizioni.

Il Magico Dolce Natale quest’anno sarà virtuale, ma non sarà virtuale il dolce che potrete realizzare seguendo passo passo l’antica ricetta, non sarà virtuale il profumo che si spanderà nella vostra cucina raggiungendo le altre stanze e suscitando l’invidia dei vicini.

In questo periodo che ci costringe a casa per salvaguardare la nostra salute potrete cimentarvi in una preparazione, non troppo difficoltosa ma di sicuro successo, se seguirete il procedimento.

Ingrediente indispensabile e fondamentale è comunque l’amore, se non disponete di questa speciale spezia che da sapore alla vita, è meglio lasciar perdere perché risulterebbe un dolce immangiabile.

Vi aspettiamo in linea.