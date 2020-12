Sestri: ieri la tradizionale cerimonia del Confuoco

Paola Gasparini, Associazione Culturale “O Leûdo” riceviamo e pubblichiamo

Il “Confuoco” 2020, a cura dell’Associazione Culturale “O Leûdo, dell’Amministrazione comunale di Sestri Levante e di Mediaterraneo Servizi, è avvenuto nel pomeriggio di ieri presso il Teatro Arena Conchiglia. Senza alcun annuncio preventivo né pubblico, onde evitare assembramenti, e alla presenza di un ristretto numero di autorità civili e militari, che ringraziamo per la loro gradita partecipazione.

La normativa sanitaria vigente non ci ha consentito lo svolgimento della nostra consueta cerimonia; tuttavia, insieme con l’Amministrazione comunale, abbiamo desiderato rinnovare il propiziatorio rito natalizio, limitatamente all’accensione del ceppo di alloro beneaugurante e allo scambio di auguri per il 2021 tra “o Scìndico-Dûxe” Valentina Ghio e “o Comandante-Abòu” Nicola Orecchia – nel solco della continuità e per non dover rinunciare del tutto alle nostre antiche tradizioni.

La breve cerimonia “do Conféugo” e la suggestiva, vigorosa fiammata sono state video-registrate e saranno trasmesse attraverso l’emittente televisiva Entella TV e il sito internet dell’Associazione “O Leûdo”.