Recco: parrocchia di San Martino di Polanesi, gli orari delle Messe di Natale

Da Vittorio Mantero, per la parrocchia di San Martino di Polanesi – Recco, riceviamo e pubblichiamo

Per venire incontro alle persone più anziane e per rispettare le nuove direttive Covid 19, la messa di Natale il 24 dicembre verrà celebrata alle ore 19.30 e il 25 dicembre alle ore 11.00. In questo modo si avrà l’opportunità di rientrare alle proprie abitazioni con tutta tranquillità.

Con l’occasione ricordiamo che quest’anno, non potendoci adeguare alle normative Covid 19, non abbiamo potuto allestire il nostro storico presepe.

Per tutti l’appuntamento è rinviato al Natale 2021.