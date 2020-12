RASSEGNA STAMPA. Focolai sempre vivi nelle case di riposo

Oggi, domenica 20 dicembre, auguri a Macario. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: sciatteria (trascuratezza dovuta a insensibilità o incuria). Proverbi:”Erba, radici e fiore medici del dolore”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Focolai sempre attivi nelle Rsa: 46 i nuovi contagi e ancora 84 persone ricoverate”; “Controlli a tappeto pronti a scattare in tutta la Riviera”. Covid Economia: “Il delivery ultima spiaggia; ristoranti, tanti chiudono”; “I baristi sparano gli ultimi colpi”; “Negozi presi d’assalto per gli acquisti natalizi”. “A Chiavari scatole di Natale e cibo agli ultimi , boom la raccolta di Anpi e Sardine”; “a Sestri Levante i buoni spesa comunali per generi di prima necessità”. Bande musicali: concerto unico la sera del 25 su Entella Tv e Telepace. Pesca a strascico: schiarita Ue, il taglio sarà solo del 3%.

Sestri Levante: guarita la bimba caduta dalla finestra per gioco. Sestri Levante: Croce Verde in lutto: è morto Mario Caminati. Sestri Levante: percepivano il reddito di cittadinanza, ma hanno disponibilità finanziarie. Lavagna: “Entella, no alla diga. Sit in davanti al Comune” (Commento: articolo corredato da una foto scattata presumibilmente dal palazzo comunale, pur essendo lo stesso chiuso). Chiavari: Di Capua “Mi ricandido per completare il lavoro in città (Commento. A una domanda postagli da Levante News, dopo le voci che da settimane circolavano in città, il sindaco ha risposto con un comunicato diffuso a tutte le testate). Chiavari: nel centro storico apre l’outlet delle grandi firme.

Rapallo: auto contro guardrail, lunghe code sulla A-12. Rapallo: corso per operatori di Telefono amico. Santa Margherita Ligure: Portofino Gourmet, apre anche la vineria. Santa Margherita Ligure: domani a Villa Durazzo il confuoco riservato. Santa Margherita Ligure: il jazzista Stan Caracciolo torna a MIlano per trascorrervi il Natale.

Recco: sosta sul lungomare per favorire lo shopping.