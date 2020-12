Rapallo: gara di torte online del “Parco delle Fontanine”, chi ha vinto

Da Mariabianca Barberis, presidente dell’Associazione Culturale “Parco delle Fontanine”, riceviamo e pubblichiamo

La Giuria composta dal Vicepresidente Renato Barcucci (che è l’inventore del titolo della gara “Immaginando il Gusto”), dal Consigliere arch. Piero Oneto e dal pasticcere della Pasticceria Carlo hanno avuto difficoltà a scegliere le torte perché erano veramente tante, ma grazie ai nostri soci Marco Delpino della Tigulliana e Stefano Boero di “Da U Brenna’” che hanno aggiunto dei premi siamo riusciti ad arrivare a premiare 19 partecipanti.

Ringrazio tutte le persone soci e non soci che hanno partecipato a questa inedita versione della Gara delle Torte delle Fontanine e tutti i negozi di Rapallo che hanno offerto i premi: Sfide Epiche; U Brenna’; Parlacomemangi; Toni Carta; Policolor; Sapori di Liguria; Ristorante Nettuno; La rosa dei venti; Comebb; Emanuela Lai; Gelateria Montallegro e la Tigulliana di Santa Margherita Ligure.

Ringrazio la nostra socia Donatella Ferraris che ha attivamente collaborato alla diffusione dell’iniziativa.

L’appuntamento è per tutti al Parco delle Fontanine a ottobre 2021 per conoscerci, abbracciarci e degustare e non “immaginare” finalmente tantissime fantastiche torte!!!!!

le torte premiate