In mattinata il cedimento di un muro nei pressi del depuratore di Moneglia ha interrotto il transito nella strada litoranea che collega Deiva Marina a Moneglia, Forti disagi per gli abitanti di Deiva che, per raggiungere il Tigullio, dovranno utilizzare l’A-12. Non è dato sapere al momento quando il traffico potrà essere riattivato. E’ questa la seconda frana registrata nel Levante oggi a causa delle piogge. La prima a Pietrafitta di Avegno nel Golfo Paradiso.