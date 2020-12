Chiavari: “La città di Di Capua e quella ispirata da Giardini”

Da Giovanni Giardini, consigliere comunale di “Cambia con me Chiavari da Tutelare “, riceviamo e pubblichiamo

La stampa riporta che il Sindaco Di Capua, a sorpresa, si ricandida con la Maggioranza compatta per aprire una fase nuova.

Cito la sua prima dichiarazione: ” La mia visione di futuro è basata sui fatti, non sulle parole o sugli annunci”.

Chiedo, quale è la sua visione di futuro della città basata sui fatti?

Quali sono le sue idee?

Non credo si possa riferire solo su quello che è stato iniziato, anche con appoggio e finanziamenti di Enti che hanno un ben definito colore politico.

Mi riferisco allo Scolmatore e al Depuratore di Vallata.

Come pensa di realizzarli, solo con un contributo civico?

Queste, sono solo parole, esaminiamo i fatti.

Per la messa in sicurezza del Rupinaro occorrono circa 35 milioni di euro (tralascio i 700 mila per il Rio Bona), forse conta sul cofinanziamento di

Partecip@ttiva???

La realizzazione dello Scolmatore apre, come ho sempre sostenuto, nuovi scenari.

Finalmente si potrà concretare il progetto, atteso e solo promesso da anni, del Centro Sportivo di Sampierdicanne ad oggi impraticabile.

Questa opera consentirà attività sportiva, aggregazione per i giovani e altre fasce di età.

Tenendo anche conto del fatto, che un altro importante progetto per la zona di Sampierdicanne, quale la palestra pubblica nel terreno del lascito Chiarella (leggendo alcune dichiarazioni) ad oggi, pare, non più realizzabile per problemi di esondabilità. A questo punto chiedo: tale dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa, sono conseguenza al lavoro svolto dagli Uffici Tecnici del Comune che hanno revocato il titolo edilizio rilasciato a suo tempo?

Cito la seconda dichiarazione del Sindaco:

” Vogliamo fare della nostra città un modello di ispirazione per l’intero Tigullio”.

Di Capua, cita come sempre, il passato impostato da altri.

Io dico, veniamo al futuro, pensiamo al domani.

Quale sarà il suo modello d’ispirazione?

Quali idee , potrò leggere, finalmente sue?

Si ispirerà con Partecip@ttiva (Silvia e Giogio) alla “next generation”, Piano Europeo per la ripresa?

Porto un esempio su tutti (la lista sarebbe lunga), Palazzo della Cittadella (Vecchio Tribunale).

Ho assistito al dibattito che si è sviluppato, sia nell’opinione pubblica, sia nella politica, sulla sua destinazione d’uso.

Ognuno ha detto la sua.

Alla fine, secondo me, come avevo già suggerito a suo tempo sarebbe quella di affidarsi a persone titolate e competenti in grado di avviare un Concorso di Idee.

Un bando serio, puntuale e veloce.

Un studio che non dovrebbe fermarsi solamente al Palazzo della Cittadella, ma prendere in considerazione l’utilizzo di Palazzo Rocca, il suo parco botanico, il Tempietto Pompeiano e il Padiglione del Te’.

In città ci sono altre realtà che possono essere coinvolte come la Società Economica e non ultimo il Teatro Cantero.

Ancora una riflessione doverosa: “Chiavari città dei Portici”.

Auguro che lo studio da me avviato, intrapreso con la Facoltà di Architettura e con la Soprintendenza, sia in questo momento portato avanti.

Lo ritengo un effettivo contributo, affinché i Portici di Chiavari possano ambire a diventare patrimonio dell’Unesco.

Incominciamo così, per arrivare a produrre l’effetto desiderato……

Ispirazione per l’ intero Tigullio (e non solo).

Bisogna avviare, o provare ad avviare un’immagine nuova della città.

Riuscire a dare un’ identità culturale che può diventare veramente il volano per aiutare la rinascita, visto i tempi così difficili, per un futuro migliore.

È vero non servono le parole, ma i fatti, che con capacità e partecipazione posso essere realizzati.