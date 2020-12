Chiavari: Elena compie 100 anni, tanto calore intorno (2)

di Giuseppe Valle

Elena Bellagamba in Cafferata compie oggi 100 anni! Nata il 20 dicembre 1920 a New York, chiavarese, ha tre figli, Vilma Cafferata in Scuderi, Gianpaolo Cafferata e Nicoletta Cafferata in Girlando; sei nipoti Marco, Andrea e Claudio Scuderi, Davide e Matteo Girlando e Barbara Cafferata, e due pronipoti Tommaso Scuderi e Carlotta Girlando. A festeggiarla oggi al ristorante “Ca da Gurpe al mare” di via Preli, tutti i parenti, i nipoti e gli amici. A congratularsi per lo splendido traguardo anche il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua e la vicesindaco Silvia Stanig.