Chiavari: domani Festa dei nuovi nati nel Tigullio

Dall’ufficio stampa di Asl 4 riceviamo e pubblichiamo

Festa dei nuovi nati 2020 nel Tigullio, lunedì 21 dicembre alle ore 15,

in collaborazione con il Comune di Chiavari e il Centro Famiglia Tigullio. A causa dell’emergenza pandemica, quest’anno la festa si svolgerà on line tramite collegamento ad una piattaforma web. Per partecipare alla seduta online scrivere a nati.asl4@asl4.liguria.it.

Lunedì saranno collegati per i saluti e gli auguri per le imminenti festività, il Sindaco di Chiavari, Marco Di Capua e il Direttore Generale di Asl4, Dott.ssa Bruna Rebagliati.

Nel corso della giornata saranno organizzate attività online da parte del “Centro Famiglia Tigullio”.

Tutti i laboratori sono gratuiti previa iscrizione al n. 335 8348574

Saranno realizzate delle magliette che regaleremo ai nuovi nati in occasione della vaccinazione presso il Dipartimento di Prevenzione o dalle 15.00 alle 17.30 presso lo stand situato a Chiavari in Largo Pessagno (rispettando le procedure di distanziamento covid-19)