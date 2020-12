Chiavari: così corso Dante festeggerà il Poeta nel 2021

Settecento anni dalla morte del Sommo Poeta. Coso Dante a Chiavari come celebrerà l’evento? Ci saranno iniziative del Comune, di associazioni culturali cittadine, di chi abita o lavora nella via?

Come, il corso a lui intitolato, ricorderà il poeta? Anni fa Rapallo via Mameli, per celebrare Goffredo e il suo inno nazionale, venne imbandierata con tantissimi Tricolori.

E corso Dante a Chiavari? Si può partire dalle vetrine con esposte edizioni della Divina Commedia; intrattenere i passanti recitando versetti del poema; far rivivere in spaccati teatrali personaggi diventati immortali grazie ad Alighieri. Magari cercare di ridare un’anima alla via.