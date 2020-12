Camogli: frana, strada di Bana ancora in sofferenza

Ancora una frana. questa volta lungo la strada di Bana che collega Ruta con Santa Maria del Campo. Lo smottamento a valle della carreggiata che in un punto sembra sospesa nel vuoto; forse sorretta da tubi in cui scorrono utenze. E’ una strada che richiede costanti interventi giustificabili solo se l’arteria può essere fruibile da un numero maggiore di utenti, ossia con accesso (o uscita) sulla via Aurelia tra Alega e tunnel di Ruta; non nella strettoia che immette sul sagrato della chiesa di Ruta.