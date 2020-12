di Guido Ghersi

I giudici del Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) della Liguria, per il momento hanno dato ragione al Comune di Bonassola che il 28 ottobre scorso aveva ordinato la rimozione di oltre trenta cabine di uno stabilimento oltre ad una struttura frangisole e di un’area porticata di circa 250 mq. in quanto dette strutture non potevano rimanere oltre la stagione turistica. Quindi i giudici del Tar hanno fissato l’udienza per decidere nel merito del ricorso al 28 aprile 2021.