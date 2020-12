Dopo la pioggia, una frana si è abbattuta nella notte ad Avegno invadendo la carreggiata in via Pietrafitta, località collinare in frazione Vexina. Alcune famiglie sono rimaste isolate; presenti i vigili del fuoco di Rapallo per eventuali urgenze. Sarà il sindaco Franco Canevello ad incaricare in via d’urgenza una ditta per riaprire il transito e mettere in sicurezza la frana.