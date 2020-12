Varese Ligure: parco eolico, il Tar respinge il ricorso

di Guido Ghersi

Nonostante la protesta degli ambientalisti il progetto per il nuovo impianto eolico sul Monte Scassella, nei pressi del Passo della Cappelletta in territorio di Varese Ligure, va avanti. Infatti il Tar Liguria ha bocciato la richiesta di sospensiva presentato dai V.a.s., l’associazione ambientalista “Verdi, Ambiente e Società”. I giudici hanno fissato al 26.05.2021 l’udienza per la discussione nel merito del ricorso, sottolineando come, allo stato dell’istruttoria, non appaiono sussistere profili di irreparabile danno. Il progetto prevede la realizzazione di due aerogeneratori della potenza di 2,35 megawatt.