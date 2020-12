‘Santa’: Gianfranco e Mirka, la morte li ha uniti dopo una vita d’amore

Da Marco Delpino riceviamo e pubblichiamo

Avevano celebrato quest’anno sessant’anni di matrimonio e dieci di fidanzamento. Entrambi avevano superato le 90 primavere, conosciutissimi in Santa Margherita Ligure e altrove per la loro rettitudine, giovialità e disponibilità.

Hanno terminato la loro esistenza terrena a poche ore di distanza l’una dall’altro.

Gianfranco Longo è mancato venerdì, pochi minuti dopo la mezzanotte. Oggi, sabato pomeriggio, è stato celebrato il funerale da Don Gian Emanuele Muratore nella parrocchia-basilica di Nostra Signora della Rosa.

Al termine, quando il feretro stava per varcare l’uscita dalla chiesa, è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia della scomparsa anche della sua amata moglie Mirka Baiardo, ricoverata d’urgenza stamattina all’Ospedale di Lavagna per difficoltà respiratorie.

Dolore e sgomento tra il folto pubblico di parenti e amici radunati in piazza Caprera per dare l’estremo saluto a Gianfranco, una persona perbene ben voluta da tutti, e per unirsi al dolore dei due figli, Giorgio e Paolo, commercialista il primo e consulente del lavoro il secondo, entrambi conosciuti e stimati per l’impegno con cui si prodigano nei loro rispettivi lavori.

Gianfranco e Mirka: una vita intessuta d’amore e di bontà. Due persone che lasciano un ricordo indelebile nel tessuto sociale e storico di una Città che hanno amato profondamente e nella quale si sono fatti apprezzare.