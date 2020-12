Ruta: presepe della Confraternita aperto nei festivi

La Confraternita della Santissima Annunziata di Ruta allestirà come ogni anno il caratteristico presepe che verrà benedetto ed inaugurato dopo la Messa della vigilia di Natale che si celebrerà alle 20. Il priore Vittorio Crovetto spiega: “Lo terremo aperto durante le festività natalizie per i camogliesi nei soli giorni festivi dalle 15 alle 18.30. Non ci saranno però gli animali veri come l’asinello, le pecore, ilconiglio. Se dopo l’Epifania ritorneremo zona gialla, prolungheremo le visite”.

Il presepe dello scorso anno (foto di Consuelo Pallavicini)