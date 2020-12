Rogo in una casa; la polizia salva il cane e denuncia gli occupanti

Dall’ufficio stampa della Questura riceviamo e pubblichiamo

Un genovese di 49 anni e un marocchino di 44, entrambi pluripregiudicati in materia di stupefacenti, sono stati denunciati dai poliziotti dell’U.P.G. per invasione di terreni e edifici e sanzionati per ubriachezza.

L’intervento è stato conseguente alla segnalazione di un principio d’incendio presso una casa di A.R.T.E che ufficialmente risultava vuota.

Immediatamente giunti sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco, i poliziotti sono entrati nell’appartamento dove era presente solo un meticcio di grossa taglia molto spaventato per le fiamme che si stavano propagando, da una stufetta lasciata accesa, fino ai cuscini di un divano. Dopo aver messo in sicurezza il cane, gli operatori, tramite microchip, sono risaliti all’identità del padrone, il 44enne marocchino, attivandosi per rintracciarlo.

Qualche ora dopo, lo stesso si è presentato insieme al genovese presso l’abitazione presidiata da personale della Polizia Municipale.

I due, entrambi ubriachi, hanno preteso di entrare nell’appartamento asserendo di esserne i proprietari.

Inoltre, accompagnati negli uffici di polizia, dagli accertamenti è emersa la violazione dell’obbligo di dimora a carico del genovese.