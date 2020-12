Recco: pulizia delle griglie stradali e della vasca di laminazione

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

Proseguono gli interventi di controllo, pulizia e disostruzione delle griglie e delle caditoie stradali. Per garantire il regolare deflusso delle acque, in caso di forti piogge, ed evitare che insorgano problemi di sicurezza, l’operazione di manutenzione ha interessato via Don Polleri dopo l’incrocio con via Faveto.

“Continua il piano di interventi che nel corso dell’anno ha consentito di migliorare la manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque piovane e la capacità ricettiva della rete fognaria – osservano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla manutenzione Caterina Peragallo – Stiamo mettendo in atto ogni azione per ridurre al minimo i problemi derivati dagli allagamenti, e la pulizia delle caditoie e delle griglie stradali è un modo per garantire il migliore scorrimento della acque meteoriche”.

Un altro importantissimo intervento di pulizia e messa in sicurezza riguarda la vasca di laminazione del rio della Né, opera idraulica che ha il compito di raccogliere tutto il materiale trascinato dalle acque di piena.