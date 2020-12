RASSEGNA STAMPA. Ieri 24 nuovi contagi; i ricoveri sono ancora 87

Oggi, sabato 19 dicembre, auguri a Dario. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: nutrire (fornire l’alimento necessario alla vita; fornire elementi che contribuiscono all’educazione o a alla cultura come nutrire l’amore per la musica; alimentare). Proverbi: “Chi ha l’amaro in bocca non può sputare dolce”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Asl 4: 24 i nuovi contagiati, ancora 87 gli ospedalizzati” (Commento. Dall’elenco sono spariti i decessi); “Vaccino anche per i soccorritori”; “Ventilatore polmonare donato all’ospedale di Lavagna”; “Natale insieme con il Tassano”. Covid economia: “Ultimi turisti in arrivo, poi sarà lockdown”; “Rimane solo il weekend, ci aspetta un vero disastro”; “Pochi giorni non bastano, questo è il colpo di grazia”

Sestri Levante: San Pietro ritrova il suo altare. Sestri Levante: esenzione del ticket, due operai denunciati. Lavagna: scolmatore i sindaci dicono sì al progetto (Commento. Ma questo non basta a bloccare l’iter per la costruzione della diga Perfigli che prosegue). Chiavari: raccolta alimenti oggi con Anpi e Sardine. Chiavari: semaforo sull’Aurelia a Bacezza. Chiavari: marciapiedi e alberi interventi ancora da ultimare in corso Lima. Chiavari: piattaforma MioCinema, ecco i film al Mignon.

Rapallo: nuova sede della Protezione civile. Rapallo-Santa Margherita Ligure: concessioni balneari sono al 2033. Santa Margherita Ligure: Turismo, cultura e ospitalità, ecco il nuovo Ist regionale. Santa Margherita Ligure: dehors straordinari solo fino al 10 gennaio. Santa Margherita Ligure: annullato il processo a Bernardin.

Camogli: presepi e concerti, iniziative nelle feste. Recco: un regalo per il centro ascolto. Camogli: addio a Piero Taddeucci. Recco: intervento da 50.000 sul pennello e onde doc per il surf. Recco: camion a fuoco in A-12.

Cicagna: Fine anno con il Piffero.