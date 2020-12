Rapallo: “Spiagge libere, le nostre proposte”

Da Andrea Carannante riceviamo e pubblichiamo

Dopo la vicenda degli “amici del castello” in città si è aperto ancora una volta il dibattito sui canoni demaniali, sugli spazi disponibili e soprattutto il tema delle spiagge libere. Il tema delle spiagge libere e il controllo dell’inquinamento del mare, è uno di quei temi che sta a più cuore a tutti coloro che sono costretti d’estate ad “emigrare” perché la balneazione rapallese è limitata praticamente solo agli stabilimenti, che nella nostra città sembrano rappresentare una lobby molto forte e a quanto pare inattaccabile.

La nostra proposta si pone l’obbiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica della difesa delle spiagge libere e del mare pulito a Rapallo, ritenendola una battaglia di civiltà rivolta a far valere diritti sacrosanti dei cittadini per troppo tempo negati a Rapallo.

1 la rimodulazione delle concessioni demaniali 2 il riequilibrio della percentuale delle spiagge libere in relazione al bacino d’utenza 3 il libero accesso all’arenile permettendo la visibilità del mare ora impedito da una fila interminabile di cabine 4 la modifica della disciplina di utilizzo arenile con obbligo di lasciare libero tutto l’arenile non strettamente di pertinenza delle strutture adibite a cabine e comunque non inferiore al 60% della concessione al netto della superficie occupata dalle strutture inamovibili e dagli impianti sportivi e commerciali.

Questo potrebbe permettere l’accesso e diversificate forme di turismo accrescendo l’offerta turistica della nostra città, dando la possibilità di sviluppo a nuove iniziative imprenditoriali, liberando finalmente il mercato da lobby e privilegi acquisiti nel tempo. I diritti degli stabilimenti balneari possono e devono convivere con quelli dei cittadini che amano le spiagge e il mare libero, ma solo nel rispetto delle regole.