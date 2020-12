Rapallo: “Cordoglio per la scomparsa di Taddeucci”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Domenico Cianci riceviamo e pubblichiamo



Desidero esprimere il mio profondo cordoglio per la scomparsa di Piero Taddeucci, il mago delle moto che nella sua officina sulla Ruta ha trascorso la sua vita dimostrando qualità professionali e umane non comuni, un fuoriclasse delle due ruote che in molti hanno avuto la fortuna di conoscere e apprezzare. Piero era un amico, un punto di riferimento per chi aveva un problema o necessitava di un semplice consiglio: una persona sempre disponibile che ci mancherà tanto. Alla famiglia vadano le mie più sincere condoglianze.

Domenico Cianci