Lettere/ “Le luminarie natalizie, su strade deserte”

Da Carlo Tenco riceviamo e pubblichiamo

Buona giornata.Una riflessione anche sul vostro articolo “decreto natale”

Il Governo ha tentato di mediare nei primi giorni di dicembre tra contrastare il virus e concedere a vari operatori del settore commerciale di ripartire.

Purtroppo il virus è sempre presente e poco o niente è stato fatto per evitare occasioni di contagio, cosi in questi ultimi giorni l’ indice rt si è rialzato.

Vogliamo parlare della bramosia di alcuni Comuni della Riviera che mentre Conte firmava il DCPM del 3 Dicembre già proclamavano eventi, mercati e manifesti eventi pre natalizi concedendo la mano a spostamenti che si potevano evitare?

E non mi si dica che mercati e fiere non siano occasione di contagio, perché invece sono comunque assembramenti, come i continui inviti a degustazioni di focaccia e altro in Riviera.

Il risultato è stato negli scorsi fine settimana un flusso continuo di persone dal Capoluogo alla Riviera, prova ne sono le foto pubblicate e le code in autostrada.

Adesso non si può più tornare indietro, con ristoranti bar gelaterie chiuse per 14 giorni e senza persone a spasso.

Per un paio di lenticchie ora commercianti e comunque i comuni rivieraschi hanno perso anche il cotechino.

Le luminarie, così tanto enfatizzate per dare un segno del Natale (a chi?) illumineranno solo strade deserte.

Il 7 di gennaio, con una situazione pandemica sicuramente migliore, si riparte.

Ricominciano le scuole e gli uffici ritornano a pieno regime in quanto per i lavoratori terminano le agevolazioni (turnazione, smart working, etc); sicuramente ci sarà molto movimento.

Vediamo se stavolta, anche grazie alle primissime vaccinazioni, saremo in grado di rispettare le regole di distanziamento sociale.

Solo così potremo evitare che anche le prossime occasioni di festeggiamenti (mi viene in mente il Carnevale) finiscano annullati come le festività natalizie.

Buone Feste.