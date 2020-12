Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso: raccolti generi di conforto

Da Nicholas Fadda, commissario Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso, riceviamo e pubblichiamo

Alla vigilia di un Natale a dir poco atipico la Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso ha voluto dare il suo piccolo contributo per alleviare le difficoltà degli italiani bisognosi.

A tal fine è stata organizzata una raccolta di giocattoli e di alimenti per persone e per animali domestici, per sostenere quelle famiglie e quelle associazioni che, complice le difficoltà economiche acuite dagli effetti della pandemia, rischiano di non poter nemmeno gioire della serenità della festa per eccellenza, il Natale.

Non possiamo che essere pienamente soddisfatti della quantità di beni donati dai nostri giovani volontari delle Sezioni di Rapallo, Chiavari, Recco e Sestri Levante, che equivalgono a 255 chilogrammi di alimenti per le persone e 150 chilogrammi di alimenti per animali domestici.

Si tratta di un piccolo gesto di beneficenza che, speriamo, contribuirà ad aiutare i meno fortunati durante le feste.

Sia i giocattoli che gli alimenti sono stati portati dai ragazzi della Lega presso il Cav di Rapallo e la parrocchia di Megli (Recco)che si occuperanno della distribuzione sul territorio.

Inoltre i 150 chilogrammi di cibo per cani e gatti sono stati donati al Canile di Rapallo.