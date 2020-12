Le ricette di Renzo Bagnasco: minestra di Natale

Da Renzo Bagnasco “Natale in Liguria – tradizioni e menù” Il Secolo XIX e Sagep Editori

Ricette

Minestra di Natale

Ingredienti: 1 cappone pulito e passato alla fiamma,700 gr di manzo magro, 200 gr di pasta da salsiccia tolto il budello, cipolla, carota, sedano, grana, 200 gr di maccheroni lunghi (natalini) e comunque sufficienti a che ogni commensale ne abbia 6 o 7.

Esecuzione: mettere il tutto, esclusa la salsiccia, nella pentola a pressione e chiuderla e accendere il fuoco al massimo. Quando inizia a fischiare, abbassare la fiamma al minimo e continuare a cuocere per 60’. Passata l’ora spegnere, sfiatare e aprire solo quando dalla valvola non esce più vapore. Filtrare e aggiungervi la salsiccia dopo averla confezionata a palline. Rimettere il tutto nella pentola a pressione senza però incoperchiare. Appena ribolle buttarvi i maccheroni e, appena cotti, servire con abbondante spolveratura di grana.

Questo era il “primo” che apriva il di Natale e, non come oggi, con i ravioli. Questi ultimi venivano confezionati la mattina del giorno dopo, recuperando quanto avanzato dal pranzo di Natale.. A Savona che la fanno con il solo brodo di cappone, la salsiccia e gli aromi ci aggiungono anche una tazza scarsa di trippa di vitello in umido, le frattaglie del cappone, dei pinoli e delle coste di cardo preventivamente lessate e passate al burro.

Un ricordo infantile: il cappone lo si rendeva tale castrando un gallo (veniva la solita mammana) un mese prima e lo si allevava tenendolo in casa alimentandolo adeguatamente anche con gli avanzi di cibo. Lo si alloggiava nell’arco che sorreggeva il ronfò e che di solito conteneva la legna ma per l’occasione chiuso con una griglia tipo pollaio. Va da sé che noi bambini ci affezionavamo all’ospite non conoscendone il destino. La mattina della Vigilia, nell’andare a salutarlo come ogni giorno, trovavamo il sito vuoto senza più l’ospite. Per calmare le nostre lacrime, ci raccontavano che era scappato …..l’ingrato !!!