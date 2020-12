Lavagna: “Restituiamo all’Entella la sua vera foce” (2)

Da Giovanni Melandri, per il Comitato Giú le mani dal fiume Entella riceviamo e pubblichiamo





Oggi 19.12.2020, nonostante la giornata di pioggia, oltre 150 persone e 22 Associazioni sono convenute in Piazza della Libertà a Lavagna per manifestare la propria indignazione contro l’ostinazione della Pubblica Amministrazione nel procedere con il progetto “Diga Perfigli”, rispetto al quale, nei giorni scorsi, sono stati notificati gli atti di esproprio ai proprietari della piana del fiume Entella.

Si è evidenziata la primaria necessità di risolvere il problema della foce, come opportunamente indicato anche da uno dei cartelli dei manifestanti, in modo da restituire al fiume le condizioni per uno sbocco in mare ottimale, tenuto conto che la costruzione dei porti è causa del fatto che la foce sia esposta direttamente al mare aperto, il cui contrasto determina il noto fenomeno di insabbiamento, che ha raggiunto un livello impressionante, costituendo la principale causa delle tracimazioni del fiume in caso di piena, specie nel tratto terminale.

A quel punto sarebbe del tutto evidente l’inutilità della Diga Perfigli, che un altro cartellone suggeriva di rinominare a coloro che in questo momento la vogliono a tutti i costi.

Come Comitato non possiamo rassegnarci allo stato dei fatti, invitando, ancora una volta, a desistere dal proseguire con tale scellerato progetto.