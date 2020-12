Decreto Natale: la delusione in una Riviera che vive di turismo

La riviera esce in genere dal letargo invernale in occasione delle festività natalizie; in particolare con l’arrivo di turisti tra il 26 dicembre e l’Epifania. La delusione per la zona rossa istituita dal governo proprio in questo periodo è grande e più che comprensibile. Ma la zona rossa, se necessaria, non poteva essere attuata dal 7 al 20 dicembre? La miriade di esperti, consulenti, ministri, viceministri, sottosegretari e portaborse non poteva ragionare, anziché dedicarsi a spot televisivi?

Non sono solo i titolari di bar, ristoranti, rosticcerie, pasticcerie ed i loro dipendenti a pagare l’alto prezzo di questa chiusura che, come un sasso lanciato in uno stagno, raggiungerà gran parte della popolazione residente.