“Dalle Valli al Mare, un Natale con le Bande” il concerto del 25 sera

Dalle Bande dei Golfi Paradiso, Tigullio e delle Valli Aveto e Fontanabuona riceviamo e pubblichiamo

E’ passato poco più di un mese dal primo incontro tra le Bande del nostro territorio e già oggi siamo pronti a proporvi il primo appuntamento comune.

Le premesse erano apparse subito buone: spirito di collaborazione e volontà di condivisione sono stati il comune denominatore delle riunioni che via via si sono succedute e sono sfociate nell’unico modo in cui

attualmente, vista la situazione epidemiologica, ci si può esibire: un concerto che racchiude un insieme di pezzi di repertorio “Dalle Valli al Mare, un Natale con le Bande” è il titolo dell’evento che andrà in onda la sera del 25 dicembre alle ore 20.30 su Entella TV e nei giorni successivi su Telepace.

I brani in programma spaziano dalle marce alle trascrizioni classiche ai brani originali fino alla musica leggera, ponendo in rilievo la grande versatilità tipica ed esclusiva della formazione bandistica.

Vogliamo augurarVi, inoltre, un Buon Natale auspicando che l’anno nuovo ci riporti a condividere in presenza la magia della musica, grande momento di socialità per chi suona, per chi dirige e per chi ascolta.

Corpo Bandistico “Città di Rapallo”

Corpo Bandistico “Città di Lavagna”

Filarmonica C. Colombo Santa Margherita Ligure

Società Filarmonica “G. Rossini” Recco

Banda “Giuseppe Verdi” Cicagna

Complesso Musicale di Santo Stefano d’Aveto APS

Corpo Bandistico di Casarza Ligure e della Val Petronio Scuola Musicale

Banda “Città di Camogli” G. Puccini

Filarmonica Città di Chiavari

Società Filarmonica di Sestri Levante