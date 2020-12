Chiavari: “Solidarietà in circolo”, grazie dai Giovani Democratici del Tigullio

Dai Giovani Democratici del Tigullio riceviamo e pubblichiamo

Grazie a tutti quelli che sono passati stamattina per la raccolta alimentare. Abbiamo raccolto: Pasta 29 kg, Riso 9 kg, Farina 4 kg, Zucchero 6 kg, Salsa 17 bottiglie, Polpa 13 scatole, Latte 6L, Olio 4L, Caramelle 4 pacchi, The 1 scatola, Tonno 21 scatolette, Faglioli 7 scatole, Caffè 2kg, Biscotti 4 kg, Pandori 3, Panettone 1, Prosecco 1, Biscotti per l’infanzia 1kg, Omogeneizzato 10 barattoli.

Abbiamo portato tutto al punto di raccolta di Anpi Chiavari e 6000 sardine che devolveranno ai frati cappuccini di viale Tappani.

Un piccolo gesto che speriamo possa fare la differenza per famiglie in difficoltà.

Grazie a tutti e buone feste!