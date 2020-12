Chiavari: ricandidatura Di Capua, Segalerba soddisfatto (2)

Da Antonio Segalerba, Segretario di Avanti Chiavari riceviamo e pubblichiamo

Siamo davvero felici che il nostro Sindaco Marco Di Capua abbia deciso di ricandidarsi alle prossime amministrative, con orizzonte 2027, con forze civiche!Grazie alla sua guida, e a tutta la squadra, in questi tre anni e mezzo sono stati fatti moltissimi interventi per la città, con importanti investimenti che stanno cambiando il volto di Chiavari, creando opportunità di crescita e migliorando la qualità della vita dei nostri concittadini.

Abbiamo superato, così, l’immobilismo e i fiumi di parole di chi ci aveva preceduto,realizzando il nostro sogno presentato il 7 giugno 2016!Noi crediamo che le forze civiche siano fondamentali per il futuro della nostra città e da qui vogliamo ripartire per far crescere la nostra squadra, con energie e persone nuove,rivolgendoci soprattutto ai più giovani.Con il contribuito di tutti scriveremo il programma fino al 2027, con una visione strategica della città, di ampio respiro, di crescita e di tutela ambientale.Per attuare importanti opere pubbliche è necessario avere orizzonti lunghi e continuità amministrativa!

Noi crediamo che i sogni possano diventare idee e che le idee possano trasformarsi in fatti e opere per la città!A gennaio apriremo il nostro Point in Corso Garibaldi 42 e con entusiasmo ricominceremo con orizzonte 2027!

