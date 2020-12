Chiavari: “Ricandidatura Di Capua regalo di Natale per la città” (4)

Da Alberto Corticelli, consigliere comunale a Chiavari lista “Marco Di Capua Sindaco”, riceviamo e pubblichiamo

La Listamarcodicapuasindaco esprime viva soddisfazione per lo scioglimento delle riserve sulla candidatura di Marco di Capua per un nuovo mandato. Lo sosterremo per accompagnarlo ancora nella trasformazione di Chiavari. La lista marcodicapuasindaco non vuole solo completare il lavoro ma avviare una nuova fase per portare Chiavari ad essere una città di ispirazione per il nostro Tigullio. Noi siamo pronti, come sempre aperti al confronto, al rinnovamento continuo e ad accogliere energie ed idee innovative in sinergia con la città. Con la lista Marcodicapuasindaco vince Chiavari, questo annuncio di Marco è il nostro regalo di Natale per i Chiavaresi.