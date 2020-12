Chiavari: Partecip@ttiva, con Marco Di Capua vince la città (3)

Da Giorgio Canepa, consigliere comunale a Chiavari – capogruppo di Partecip@ttiva, riceviamo e pubblichiamo

La notizia che Marco Di Capua intende candidarsi per un secondo mandato a Sindaco di Chiavari non prende di sorpresa Partecipattiva.

Quanto realizzato in questa parte di legislatura e quanto in fase di realizzazione, ma soprattutto quanto impostato per il futuro, non poteva che portare a questa decisione. Dare valore a quanto fatto, come prime “pietre” di un cambiamento, è la giusta scelta, per la quale siamo grati al nostro Sindaco. Siamo convinti che la strada giusta sia continuare con lui a capo della nostra città, sostenuto solo da forze civiche, libere da giochi di partito. Con Marco Di Capua vince Chiavari.

Molte di queste “pietre” vedono come protagonisti attivi la Vice Sindaco, Silvia Stanig, e il Capogruppo di Partecipattiva, Giorgio Canepa. Sono loro i primi a rallegrarsi della decisione di Di Capua, desiderosi di portare avanti la collaborazione con lui e con Avanti Chiavari per un altro mandato, nel confronto continuo con i propri soci e simpatizzanti.

L’annuncio della ricandidatura di Di Capua è l’occasione per affermare che Partecipattiva continuerà anche nel futuro ad essere a servizio dei cittadini, di tutti, non solo di coloro che l’hanno votata, per sollecitare e porre in essere tutte quelle soluzioni che possano portare a Chiavari visibilità e lavoro e dare alla Città un luogo dove la “next generation” possa veramente trovare il futuro di cui ha bisogno.

Il nostro è un movimento di partecipazione continuamente aperto ad accogliere nuove persone che vogliano mettersi a servizio attivo della cittadinanza; le aspettiamo, per percorrere assieme il cammino che ci condurrà alle prossime elezioni ed essere protagonisti, proprio come Silvia e Giorgio, del cambiamento che continua.