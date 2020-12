Camogli: “Una palma può costituire un serio pericolo”

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che dopo il civico 6 di Via Jacopo Ruffini, nell’angolo del palazzo dopo il civico 10 sotto Corso Mazzini una palma piantata in un terrapieno del muro può costituire pericolo per chi nella strada sottostante parcheggia l’auto o ivi transita

Considerato che in piccole aiuole intorno ci sono altre piante e fiori può costituire spazi di privati.

Interpella

per conoscere se si ritiene di intervenire per evitare pericoli.