Camogli: consegnate le borse di studio della Fondazione “Capitano Luigi Risso”

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Non l’usuale numerosa partecipazione, ma una cerimonia forzatamente limitata dall’emergenza sanitaria quella che si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Camogli, per la consegna delle borse di studio istituite dalla Fondazione “Cap. Luigi Risso”.

Gli studenti dell’Istituto Nautico “Colombo” giudicati meritevoli dalla Commissione e quindi premiati quest’anno con una borsa di studio di 2.000 euro sono stati Lorenzo Merello, Alessio Crescenzo, Fabio Crescenzo, Simone Lanino, Federico Viacava.

Le targhe al merito della Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli sono state assegnate al capitano Mario Garaventa, miglior diplomato della sezione macchina con la votazione di 100/100 con lode e al capitano Pietro Battilana, miglior diplomato della sezione coperta con la votazione di 100/100.

Presenti il sindaco Francesco Olivari con la vicesindaco Elisabetta Anversa e la assessore Elisabetta Abamo; la presidente della Fondazione Carla Lesino; Maria Raffaella Denegri, rappresentante degli Eredi Risso; Paolo Fasce, dirigente scolastico dell’Istituto Nautico “Colombo” con la docente Marcella Cavassa; Fulvio Tabacco, vicepresidente della Società Capitani e Macchinisti Navali; Bruno Sacella, che con grande passione si dedica da anni all’iniziativa.

Le borse di studio sono state istituite per onorare la memoria del Comandante Luigi Risso (1882 – 1964) dalla moglie Mary Denegri che alla sua morte (nel 1975) ha disposto un consistente lascito testamentario per tener viva la memoria del marito. Risso, come ha sottolineato il preside dell’Istituto Nautico, è una figura importante anche perché rappresenta un buon esempio per i ragazzi.

In apertura il sindaco ha ringraziato Sacella per il suo impegno profuso per il Museo Marinaro, di cui è direttore, e per la Fondazione che con il suo gesto generoso permette di continuare ad elargire le borse di studio. Ed un grazie anche all’Istituto Nautico “Colombo” e alla Società Capitani e Macchinisti.

