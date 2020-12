Camogli: biglietteria ferroviaria, Bozzo torna alla carica

Interpellanza di Agostino Bozzo, consigliere comunale di “Camogli nel Cuore”.

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

preso atto che la sua richiesta per poter discutere in merito alla riapertura della biglietteria della stazione ferroviaria dopo l’ultimo incontro con la 4ª Commissione non ha più avuto seguito, chiede (per la quinta volta) un tavolo d’incontro, dove possano partecipare i consiglieri che lo desiderano ed esprimere liberamente sul caso il loro parere.

Interpella

per poter ottenere questo tavolo d’incontro.